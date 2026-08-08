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Sergio Mattarella sceglie la montagna per le vacanze estive: la pausa in Alto Adige con la figlia Laura

08 Agosto 2026 - 23:00 Alba Romano
mattarella vacanze ferie
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Accolto dalle istituzioni locali, il Capo dello Stato si rifugia a Villa Ausserer per le ferie estive. Un soggiorno di quasi un mese nella stessa località scelta un anno fa
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Iniziano ufficialmente le vacanze estive per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, giunto in Alto Adige nella giornata di oggi, sabato 8 agosto, per un periodo di riposo di circa tre settimane. Il Presidente della Repubblica è decollato dall’aeroporto di Roma Ciampino a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare ed è atterrato intorno a mezzogiorno allo scalo di Bolzano-San Giacomo.

Le ferie con la figlia Laura Mattarella

Ad attendere il Capo dello Stato sulla pista di atterraggio per i saluti istituzionali c’erano il commissario del Governo, Maddalena Travaglini, e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher. Subito dopo il breve comitato di benvenuto, Mattarella si è trasferito in elicottero verso Siusi, frazione del comune di Castelrotto e porta d’accesso all’Alpe di Siusi, dove trascorrerà la permanenza insieme alla figlia Laura.

La scelta di Mattarella

Per il soggiorno estivo ai piedi dello Sciliar, il Capo dello Stato ha confermato la scelta già fatta nell’estate del 2025. Il Capo dello Stato ornerà infatti ad alloggiare a Villa Ausserer, struttura dell’Esercito utilizzata come base logistica. Al suo arrivo a destinazione, ad accoglierlo c’era anche la sindaca di Castelrotto, Cristina Pallanch, che aveva già avuto modo di salutare il Presidente durante la sua precedente permanenza nella località dolomitica.

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