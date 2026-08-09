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È morto Massimiliano Cencelli, padre del famoso “manuale” sulle spartizioni politiche

09 Agosto 2026 - 11:01 Stefania Carboni
cencelli morto
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Storico funzionario della Dc, mai eletto, creò il metodo diventato un pilastro del linguaggio politico italiano
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Si è spento a Roma all’età di 90 anni Massimiliano Cencelli, storico funzionario della Democrazia Cristiana negli anni ’60. Pur non essendo mai stato eletto in Parlamento o in consigli locali — eccezione fatta per un tentativo infruttuoso con La Margherita nel 2005 —, Cencelli ha legato indissolubilmente il suo nome alla storia politica italiana inventando il celebre “Manuale Cencelli”.

Non un manuale vero ma un metodo che ha segnato la politica italiana

L’espressione, coniata dalla stampa, definisce il criterio matematico e manuale per distribuire cariche, ministeri e sottosegretariati in stretta proporzione al peso politico di partiti e correnti. Utilizzato prima per bilanciare gli equilibri interni alla “Balena Bianca” e poi esteso alle coalizioni di governo, il suo metodo è diventato un pilastro del linguaggio politico ed è citato ancora oggi nei testi universitari come simbolo della gestione del potere.

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