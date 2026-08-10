Caldo record, l’afa non molla: 19 città da bollino rosso domani, ecco quali. Le previsioni

Ondata di afa rovente sull'Italia: temperature in costante aumento, con rari temporali di calore sulle Alpi e sull'Appennino

Il caldo non molla la presa sull’Italia. L’alta pressione continua a dominare gran parte dell’Europa centro-occidentale, mentre sul Mediterraneo resta incastonata una massa d’aria molto calda di origine africana. Nei prossimi giorni, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il quadro resterà sostanzialmente invariato con prevalenza di sole e temperature ancora superiori alla media stagionale, con un nuovo aumento atteso intorno alla metà della settimana. Anche il weekend di Ferragosto dovrebbe trascorrere all’insegna del tempo stabile e del clima rovente. Per un cambiamento più deciso, invece, bisognerà probabilmente attendere almeno la terza decade di agosto.

Bollino rosso in 18 città: saranno 20 mercoledì

A confermare la portata dell’ondata di calore sono anche gli ultimi dati del ministero della Salute. Oggi, lunedì 10 agosto, sono 18 le città da bollino rosso su 27 monitorate, ovvero quelle in cui il livello 3 segnala possibili rischi per la salute della popolazione generale. Si tratta di Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Il numero è destinato a salire nei prossimi giorni. Martedì 11 agosto saranno 19, con l’ingresso di Bolzano, mentre mercoledì 12 saliranno a 20, quando si aggiungerà Brescia. Per martedì sono inoltre previsti sei bollini arancioni, ad Ancona, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona, e due gialli a Cagliari e Torino. Mercoledì resterà in arancione soltanto Ancona, mentre saranno sei le città in giallo, ovvero Cagliari, Torino, Milano, Trieste, Venezia e Verona.

Le previsioni meteo di oggi

Non mancheranno però fenomeni temporaleschi nelle ore più calde. Oggi la giornata si apre con condizioni asciutte praticamente ovunque, ma dal pomeriggio l’instabilità tornerà a svilupparsi soprattutto lungo le Alpi e sull’Appennino, con possibili sconfinamenti sulle pianure vicine ai rilievi. In serata i fenomeni tenderanno a perdere intensità, lasciando spazio a nuove schiarite. Al Centro il copione sarà simile, con temporali sparsi lungo l’Appennino nel pomeriggio e rapido ritorno al tempo asciutto. Più stabile la situazione al Sud e sulle isole, dove il sole prevarrà per gran parte della giornata, fatta eccezione per qualche temporale sui rilievi appenninici.

Com’è il tempo domani 11 agosto

Domani 11 agosto le condizioni resteranno analoghe. Al Nord la mattinata sarà caratterizzata da nubi sparse e schiarite, mentre nel pomeriggio aumenterà l’instabilità sulle Alpi e sull’Appennino, con qualche fenomeno residuo possibile anche in serata soprattutto sul Nord-Est. Al Centro sono attesi nuovi acquazzoni e temporali pomeridiani sui rilievi, mentre al Sud e sulle isole continuerà a prevalere il sole, con qualche episodio temporalesco nelle aree interne. Sul fronte termico, le massime sono previste in ulteriore aumento soprattutto domani, confermando una fase di caldo persistente su tutta la Penisola.