Croazia, la storia della turista italiana in topless richiamata dalla polizia: «Si metta il reggiseno»

Il caso è avvenuto a Umago. La donna sarebbe stata minacciata di una multa, ma la polizia locale ha poi confermato che non esiste alcun divieto generale di topless

Una turista italiana in topless è stata richiamata da un agente di polizia mentre prendeva il sole su una spiaggia di Umago, in Croazia. L’episodio è avvenuto alla fine di luglio e ha sollevato un caso nel Paese, visto che non esiste un divieto nazionale generale di prendere il sole senza reggiseno. Secondo il racconto della donna, riportato dalla stampa croata e dal quotidiano triestino Il Piccolo, l’agente le avrebbe chiesto di indossare la parte superiore del costume, avvertendola che altrimenti avrebbe rischiato una multa. La turista, sorpresa dal richiamo, avrebbe quindi domandato quale legge stesse violando e chiesto di poter consultare la norma. Ma, sempre secondo la sua ricostruzione, non avrebbe ricevuto un riferimento normativo preciso.

Lo scontro con il poliziotto

Il caso sarebbe avvenuto il 19 luglio, quando la donna si trovava sulla spiaggia dopo essere stata in acqua per fare snorkeling. A un certo punto, racconta, due agenti si sarebbero avvicinati alla zona in cui stava prendendo il sole. Uno dei due, quello più anziano, le avrebbe intimato di coprirsi, sostenendo che il topless non fosse consentito. La turista avrebbe insistito per sapere quale disposizione stabilisse il divieto. L’agente, secondo il suo racconto, avrebbe fatto riferimento genericamente alle regole croate sul comportamento e sulla decenza in spiaggia, senza però indicarle una norma specifica. Non risulta che alla turista sia stata effettivamente elevata una multa.

È vietato stare senza reggiseno in spiaggia?

Dopo l’episodio, la donna ha raccontato quanto accaduto sui social, chiedendo se esistesse davvero una norma che vietasse il topless sulle spiagge di Umago. Il caso è stato rilanciato da Zeleni Umag, associazione ambientalista locale, e successivamente dalla stampa croata. Il punto centrale è infatti cosa preveda realmente il regolamento di Umago. La normativa comunale che disciplina l’utilizzo del demanio marittimo stabilisce che non è consentito «soggiornare, muoversi, prendere il sole e simili senza costume da bagno», fatta eccezione per le spiagge destinate al naturismo. Il testo, tuttavia, non cita espressamente il topless. Da qui nasce l’ambiguità. La disposizione vieta la completa nudità nelle spiagge non naturiste, ma non chiarisce se l’assenza della sola parte superiore del costume debba essere considerata una violazione. Interpellata sul caso, la polizia locale ha confermato alla stampa croata che il topless non è vietato in Croazia.