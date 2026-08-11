Ultime notizie Caldo recordColombiaImmigrazioneSigfrido Ranucci
ESTERICrisi Usa - IranHouthiIranMar RossoMedio OrienteMissiliYemen

Attacco a una nave cargo nel Mar Rosso, morti 4 marittimi. Risale la tensione: le accuse dello Yemen agli Houthi

11 Agosto 2026 - 17:29 Alba Romano
Raid nello stretto strategico di Bab el-Mandeb, varco fondamentale per l'ingresso nel Mar Rosso. Le autorità puntano il dito contro i ribelli filo-iraniani per l'attacco che ha provocato un incendio a bordo
Google Preferred Site

È di almeno quattro marittimi morti e quattro feriti, oltre a un componente del team di soccorso, il bilancio dell’attacco contro la nave mercantile «Tihamah», battente bandiera liberiana, colpita mentre attraversava lo stretto di Bab el-Mandeb, all’ingresso del Mar Rosso e al largo delle coste dello Yemen. Secondo il ministero dei Trasporti yemenita, l’imbarcazione sarebbe stata raggiunta da tre missili balistici mentre trasportava un carico di alimenti. L’attacco ha provocato un incendio a bordo. Le vittime sono tre marittimi pachistani e uno indonesiano.

L’accusa contro gli Houthi

A rivendicare la responsabilità dell’azione, almeno nelle accuse delle autorità yemenite, sono gli Houthi, il movimento filo-iraniano che controlla gran parte del Paese. «Gli Houthi hanno attaccato una nave con un carico di alimenti innescando un incendio a bordo e uccidendo quattro membri dell’equipaggio, tre pachistani e un indonesiano, oltre a ferirne altri quattro e un militare del team di soccorso», ha riferito il ministero dei Trasporti. Al momento, tuttavia, non è arrivata una conferma indipendente del coinvolgimento dei ribelli. Una fonte militare yemenita, citata in forma anonima, ha parlato inoltre di almeno cinque vittime.

Le prime vittime nello stretto di Bab el-Mandeb

Le prime notizie erano state diffuse dall’Ukmto (United Kingdom Maritime Trade Operations), l’agenzia britannica che monitora la sicurezza della navigazione commerciale. La società britannica di sicurezza marittima Vanguard aveva inizialmente riferito di una sparatoria contro il mercantile e della morte di due membri dell’equipaggio, uno pachistano e uno indonesiano, senza indicare un responsabile. Se venisse confermata la matrice houthi, si tratterebbe delle prime vittime tra i marittimi provocate dagli attacchi del gruppo nello stretto di Bab el-Mandeb dall’inizio della guerra in Iran.

Articoli di ESTERI più letti
1.

In anticipo al ristorante, una coppia gioca al lotto per passare il tempo e vince 10 milioni di euro

2.

Terremoto in Colombia, almeno 100 vittime e decine di feriti. Bambini sotto le macerie di un ospedale, la stima Usa sui morti – La diretta

3.

Bambino non vuole allacciarsi la cintura, volo cancellato per tutti prima del decollo: cos’è successo

4.

Perché la Germania vuole che l’Italia si riprenda i migranti secondari: «La cultura dell’accoglienza è finita»

5.

La Russa: «Anche da Landini commenti volgari e sessisti su una donna di FdI a Marcinelle»

leggi anche
stretto hormuz
ESTERI

L’accordo tra Iran e Oman sullo Stretto di Hormuz. Trump: «Riaprirà presto», ma Teheran ribadisce che ancora non sarà sicuro

Di Alessandro D’Amato
Mojtaba Khamenei
ESTERI

«Mojtaba Khamenei sta per morire». Le indiscrezioni dall’Iran (ma non dal regime)

Di Stefania Carboni
trump-rinvio-attacco-iran-mohammed-bin-salman
ESTERI

La chiamata di bin Salman e il pressing dei Paesi arabi: perché Trump ha rinunciato (per ora) all’attacco contro l’Iran

Di Bruno Gaetani
Il presidente Usa Donald Trump
ESTERI

Trump ci ripensa e ritira l’attacco sull’Iran: le condizioni del tycoon e i possibili scenari

Di Alba Romano
luigi di maio
POLITICA

Di Maio torna alla Camera da rappresentante Ue nel Golfo e incassa gli elogi bipartisan. E lui loda Giorgia Meloni

Di Luca Graziani