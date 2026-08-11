Attacco a una nave cargo nel Mar Rosso, morti 4 marittimi. Risale la tensione: le accuse dello Yemen agli Houthi

Raid nello stretto strategico di Bab el-Mandeb, varco fondamentale per l'ingresso nel Mar Rosso. Le autorità puntano il dito contro i ribelli filo-iraniani per l'attacco che ha provocato un incendio a bordo

È di almeno quattro marittimi morti e quattro feriti, oltre a un componente del team di soccorso, il bilancio dell’attacco contro la nave mercantile «Tihamah», battente bandiera liberiana, colpita mentre attraversava lo stretto di Bab el-Mandeb, all’ingresso del Mar Rosso e al largo delle coste dello Yemen. Secondo il ministero dei Trasporti yemenita, l’imbarcazione sarebbe stata raggiunta da tre missili balistici mentre trasportava un carico di alimenti. L’attacco ha provocato un incendio a bordo. Le vittime sono tre marittimi pachistani e uno indonesiano.

L’accusa contro gli Houthi

A rivendicare la responsabilità dell’azione, almeno nelle accuse delle autorità yemenite, sono gli Houthi, il movimento filo-iraniano che controlla gran parte del Paese. «Gli Houthi hanno attaccato una nave con un carico di alimenti innescando un incendio a bordo e uccidendo quattro membri dell’equipaggio, tre pachistani e un indonesiano, oltre a ferirne altri quattro e un militare del team di soccorso», ha riferito il ministero dei Trasporti. Al momento, tuttavia, non è arrivata una conferma indipendente del coinvolgimento dei ribelli. Una fonte militare yemenita, citata in forma anonima, ha parlato inoltre di almeno cinque vittime.

Le prime vittime nello stretto di Bab el-Mandeb

Le prime notizie erano state diffuse dall’Ukmto (United Kingdom Maritime Trade Operations), l’agenzia britannica che monitora la sicurezza della navigazione commerciale. La società britannica di sicurezza marittima Vanguard aveva inizialmente riferito di una sparatoria contro il mercantile e della morte di due membri dell’equipaggio, uno pachistano e uno indonesiano, senza indicare un responsabile. Se venisse confermata la matrice houthi, si tratterebbe delle prime vittime tra i marittimi provocate dagli attacchi del gruppo nello stretto di Bab el-Mandeb dall’inizio della guerra in Iran.