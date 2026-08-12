Beatrice morta a Bordighera, la soluzione drastica per blindare i funerali con la madre

Attorno alla chiesa sarà istituita una zona rossa con accessi riservati e traffico deviato. La madre Emanuela Aiello, detenuta per i maltrattamenti contestati alla figlia, sarà presente alle esequie sotto scorta. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino.

Il funerale di Beatrice, la bambina di due anni trovata morta nella casa della madre a Bordighera, si terrà venerdì 14 agosto alle 16:00 nella chiesa di Terrasanta: sei mesi dopo la sua morte. Per l’occasione sarà predisposto un dispositivo di sicurezza rafforzato, con una zona rossa attorno alla chiesa, accessi regolamentati e modifiche alla viabilità. L’obiettivo è garantire lo svolgimento della cerimonia ed evitare un afflusso incontrollato di curiosi, anche alla luce della forte attenzione mediatica sul caso.

Alle esequie sarà presente anche Emanuela Aiello, la madre della bambina, attualmente detenuta nel carcere di Torino. La donna è accusata, insieme al compagno Manuel Iannuzzi, di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Raggiungerà Bordighera sotto scorta a bordo di un mezzo della polizia penitenziaria. La sua partecipazione ha provocato numerose reazioni sui social, alcune particolarmente dure, aumentando le preoccupazioni legate alla gestione della cerimonia.

Accessi limitati e strade chiuse

Il piano definitivo sarà discusso giovedì in Prefettura a Imperia, dopo i sopralluoghi effettuati dalle forze dell’ordine dentro e intorno alla chiesa. Oltre alla zona rossa, sono previste modifiche alla viabilità per accompagnare il corteo funebre fino al cimitero. Via per il Camposanto sarà chiusa al traffico dalle 16.30 alle 18, fatta eccezione per i mezzi autorizzati dalla polizia locale. Nel piazzale del cimitero sarà inoltre vietata la sosta. Il Comune ha proclamato il lutto cittadino e chiesto di limitare rumori e altre fonti di disturbo durante le esequie.