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Eclissi solare, chi è riuscito a vederla e chi invece ha avuto sfortuna – I video

12 Agosto 2026 - 21:17 Chiara Pancari
Tra cieli limpidi e nuvole fantozziane, le immagini più belle del fenomeno astronomico e le reazioni ironiche di chi è rimasto a bocca asciutta.
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Il 12 agosto 2026 la Luna è passata davanti al Sole, regalando un’eclissi totale in alcune parti del mondo e parziale in Italia, con picchi nel Nord-Ovest del Paese intorno alle 20:20. La Liguria ha avuto la meglio: la copertura del Sole è arrivata quasi al 95%. Ecco le immagini arrivate dai diversi luoghi in cui è stato possibile osservare il fenomeno.

L’eclissi da Milano

Milano migliaia di persone si sono radunate sul Monte Stella per assistere all’eclissi. Il punto panoramico è stato preso d’assalto da cittadini muniti di occhialini Iso 12312-2 e ventagli per affrontare il caldo. La vista, però, è stata disturbata dalla foschia: poco dopo le 20 le nuvole hanno coperto il Sole proprio mentre si avvicinava il momento di massima copertura.

L’eclissi da Torino

Torino lo spettacolo è stato rovinato proprio sul più bello: le nuvole sono arrivate nel momento clou, coprendo il Sole proprio quando l’eclissi raggiungeva la massima oscurazione. In città, tra i punti scelti per assistere al fenomeno, c’erano la basilica di Superga e Cavoretto, dove si erano radunate numerose persone.

@bertero_g via X

L’eclissi da Roma

Roma, invece, il maltempo ha avuto la meglio: un temporale e il cielo coperto hanno impedito di assistere all’eclissi, proprio nelle ore in cui la Luna passava davanti al Sole. Una delle città da cui il fenomeno era comunque osservabile solo parzialmente.

@emanuelape23954 via X

Lo spettacolo in Sardegna

L’eclissi dalla Spagna

In Spagna il fenomeno è stato osservato nella sua fase totale. Il Paese era infatti attraversato dalla fascia di totalità, insieme ad altre aree comprese tra l’Artico e le Baleari. Le prime immagini dell’eclissi sono arrivate proprio dalla Spagna, dove fotografi e appassionati si erano radunati per assistere al momento in cui la Luna ha coperto completamente il disco solare.

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