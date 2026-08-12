Eclissi solare, chi è riuscito a vederla e chi invece ha avuto sfortuna – I video

Tra cieli limpidi e nuvole fantozziane, le immagini più belle del fenomeno astronomico e le reazioni ironiche di chi è rimasto a bocca asciutta.

Il 12 agosto 2026 la Luna è passata davanti al Sole, regalando un’eclissi totale in alcune parti del mondo e parziale in Italia, con picchi nel Nord-Ovest del Paese intorno alle 20:20. La Liguria ha avuto la meglio: la copertura del Sole è arrivata quasi al 95%. Ecco le immagini arrivate dai diversi luoghi in cui è stato possibile osservare il fenomeno.

L’eclissi da Milano

A Milano migliaia di persone si sono radunate sul Monte Stella per assistere all’eclissi. Il punto panoramico è stato preso d’assalto da cittadini muniti di occhialini Iso 12312-2 e ventagli per affrontare il caldo. La vista, però, è stata disturbata dalla foschia: poco dopo le 20 le nuvole hanno coperto il Sole proprio mentre si avvicinava il momento di massima copertura.