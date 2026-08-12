Eclissi solare, chi è riuscito a vederla e chi invece ha avuto sfortuna – I video
Il 12 agosto 2026 la Luna è passata davanti al Sole, regalando un’eclissi totale in alcune parti del mondo e parziale in Italia, con picchi nel Nord-Ovest del Paese intorno alle 20:20. La Liguria ha avuto la meglio: la copertura del Sole è arrivata quasi al 95%. Ecco le immagini arrivate dai diversi luoghi in cui è stato possibile osservare il fenomeno.
L’eclissi da Milano
A Milano migliaia di persone si sono radunate sul Monte Stella per assistere all’eclissi. Il punto panoramico è stato preso d’assalto da cittadini muniti di occhialini Iso 12312-2 e ventagli per affrontare il caldo. La vista, però, è stata disturbata dalla foschia: poco dopo le 20 le nuvole hanno coperto il Sole proprio mentre si avvicinava il momento di massima copertura.
IN ATTESA DELL’ECLISSI
Centinaia di persone radunate al Monte Stella di Milano in attesa di vedere l’eclissi solare
Radio Popolare pic.twitter.com/k19gjhzHjj— Mi-Tomorrow (@MiTomorrow) August 12, 2026
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L’eclissi da Torino
A Torino lo spettacolo è stato rovinato proprio sul più bello: le nuvole sono arrivate nel momento clou, coprendo il Sole proprio quando l’eclissi raggiungeva la massima oscurazione. In città, tra i punti scelti per assistere al fenomeno, c’erano la basilica di Superga e Cavoretto, dove si erano radunate numerose persone.
@bertero_g via X
L’eclissi da Roma
A Roma, invece, il maltempo ha avuto la meglio: un temporale e il cielo coperto hanno impedito di assistere all’eclissi, proprio nelle ore in cui la Luna passava davanti al Sole. Una delle città da cui il fenomeno era comunque osservabile solo parzialmente.
@emanuelape23954 via X
Lo spettacolo in Sardegna
Dalla Sardegna con piccione annesso #eclissi pic.twitter.com/jMLFBtaVAn— federica (@fefratm) August 12, 2026
#pantelleria #eclissi#tommasozorzi pic.twitter.com/YFApmKnxlS— RO(@Ro5814) August 12, 2026
L’eclissi dalla Spagna
In Spagna il fenomeno è stato osservato nella sua fase totale. Il Paese era infatti attraversato dalla fascia di totalità, insieme ad altre aree comprese tra l’Artico e le Baleari. Le prime immagini dell’eclissi sono arrivate proprio dalla Spagna, dove fotografi e appassionati si erano radunati per assistere al momento in cui la Luna ha coperto completamente il disco solare.
Así se ha visto el eclipse total solar en España pic.twitter.com/64BkpCWanA— ceciarmy (@ceciarmy) August 12, 2026