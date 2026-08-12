Brian May e l’appello a proteggersi per l’eclissi: in macchina non ascolta i Queen – Il video

Il chitarrista dei Queen, che è anche astrofisico, ha condiviso sui social alcuni consigli per osservare il fenomeno senza rischiare danni alla vista

Brian May è in Spagna per assistere all’eclissi solare del 12 agosto e, durante un viaggio in macchina sulle note dei Pink Floyd, ha deciso di condividere sui social alcuni consigli per chi vorrà osservare il fenomeno. Il chitarrista dei Queen, che ha anche un dottorato in astrofisica, ha mostrato un paio di occhiali specifici per l’eclissi e ha messo in guardia dall’utilizzo di quelli comuni: «Non pensate mai che sia sicuro guardare il Sole con gli occhiali da sole. Potreste rimanere accecati». Nel suo video ha spiegato che, in alternativa, si può utilizzare il metodo del foro stenopeico, che permette di osservare il Sole attraverso una proiezione indiretta.

May ha poi rivolto un appello soprattutto ai genitori, invitandoli a spiegare ai bambini i rischi legati all’osservazione diretta del Sole. «State attenti! E assicuratevi che anche i vostri bambini capiscano il pericolo, ok?», ha detto il musicista, che sta documentando sui suoi canali social la permanenza in Spagna in occasione dell’eclissi.