Sorpasso a destra: quando sarà consentito con le modifiche al Codice della Strada

Lo studio sul sito del ministero delle Infrastrutture. Come funziona oggi?

Il sorpasso a destra di solito è l’incubo degli automobilisti. Ma ora potrebbe essere consentito in autostrada. Tra le modifiche che potrebbero essere introdotte con il nuovo Codice della Strada, come si legge dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, c’è infatti anche un studio relativo all’introduzione del sorpasso a destra in autostrada. Nello specifico, si intende applicare la circolazione per file parallele sulle autostrade e superstrade a tre corsie. Con la conseguente possibilità di superare a destra. Ma cosa dice attualmente, in merito al sorpasso a destra, il Codice della Strada?

Il Codice della Strada e il sorpasso a destra

L’articolo 148 spiega tutto: «Il conducente che sorpassa un veicolo o altro utente della strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l’apposita segnalazione, deve portarsi sulla sinistra dello stesso, superarlo rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza laterale e riportarsi a destra appena possibile, senza creare pericolo o intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in più corsie, il sorpasso deve essere effettuato sulla corsia immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare». Il comma 7 aggiunge che il sorpasso «deve essere effettuato a destra quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia segnalato che intende svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata a senso unico, che intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre».

La circolazione per file parallele

Il comma 8 dice invece che il sorpasso dei tram, «qualora gli stessi non circolino in sede stradale riservata, deve effettuarsi a destra quando la larghezza della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si tratta di carreggiata a senso unico di circolazione il sorpasso si può effettuare su ambo i lati». In più, il comma 1 dell’articolo 144 evidenzia che la circolazione per file parallele è ammessa nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densità del traffico è tale che i veicoli vanno ad occupare tutta la parte della carreggiata riservata al loro senso di marcia e si muovono ad una velocità condizionata da quella dei veicoli che li precedono.

La situazione in autostrada

In pratica, si tratta di una situazione in cui è facile ritrovarsi in autostrada o in superstrada, a seguito di un ingorgo, per cui il nuovo Codice della Strada andrebbe a regolamentare qualcosa che già si verifica, in quanto è evidente che la circolazione per file parallele comporti, inevitabilmente, il superamento a destra di altri veicoli se ci si trova sulla fila più a destra che si sta muovendo rispetto a quella parallela situata alla propria sinistra che, nel frattempo, rimane ferma. Rimane da capire se, in situazioni di traffico normale, la manovra di sorpasso a destra verrà ammessa. Al momento, fatta eccezione per i casi in cui è consentita, comporta una sanzione amministrativa che può andare da 83 a 332 euro.