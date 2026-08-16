Dramma in autostrada a Voghera: guidano con il figlio morto in auto. «Pensavamo stesse dormendo»

A perdere la vita un 31enne d'origine rumena. Il malore fatale non gli avrebbe permesso nemmeno di chiedere aiuto

Dramma lungo l’autostrada A21 Torino-Piacenza, dove un 31enne di origine rumena ha perso la vita a causa di un improvviso attacco cardiaco mentre viaggiava in auto con i genitori. La tragedia si è consumata nel tratto compreso tra i caselli di Casteggio e Voghera, in direzione Torino. Il giovane, seduto sui sedili posteriori, è stato colto da un malore fatale che non gli ha lasciato neanche il tempo di chiedere aiuto, passando direttamente dal sonno alla morte.

L’allarme

La coppia alla guida, convinta che il figlio stesse semplicemente riposando, ha continuato a guidare per circa un centinaio di chilometri prima di intuire la situazione. Non vedendolo reagire ai richiami, i genitori si sono accostati in una piazzola di sosta, scoprendo che il giovane aveva perso conoscenza e non aveva più battito. Inutili i soccorsi del 118 di Pavia: il personale medico ha potuto soltanto constatarne il decesso. La vittima soffriva già di lievi patologie cardiache.