Donna trovata morta vicino all’ospedale, il caso nel Cosentino: «È stata picchiata selvaggiamente». Ricercato il compagno

Ornella Forastefano, 46 anni, è stata trovata senza vita vicino all'ospeldale di Trebisacce. I carabinieri stanno cercando di rintracciare l'uomo con cui aveva una relazione

È ricercato dai carabinieri il compagno di Ornella Forastefano, trovata morta ad Amendolara, comune nel Cosentino. La donna, 46 anni, sarebbe stata picchiata selvaggiamente prima di perdere la vita. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il suo compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese.

Il corpo della donna è stato ritrovato senza vita vicino all’ospedale di Trebisacce. Sul corpo ferite evidenti conseguenze di un pestaggio. Dopo essere stata brutalmente aggredita, è stata portata all’ospedale di Trebisacce. Gli inquirenti non escludono che a portarla davanti all’ospedale sia stato il compagno, per poi essere lasciata all’ingresso. I medici, quando si sono accorti della sua presenza, l’hanno subito soccorsa ma a causa della gravità delle lesioni è morta.Sul caso indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Castrovillari guidata da Alessandro D’Alessio.

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