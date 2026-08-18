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Colleferro, uccide la compagna a coltellate: fermato dalla polizia dopo la chiamata della figlia

18 Agosto 2026 - 18:32 Alba Romano
Auto polizia
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I due, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, litigavano spesso. La posizione dell'uomo è al vaglio degli inquirenti
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Una donna è stata uccisa a coltellate a Colleferro, vicino a Roma. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto, quando la figlia è rientrata e ha contattato il 112. Inutili i tentativi di rianimarla. La polizia ha fermato un sospettato nelle vicinanze dell’abitazione dove si è consumato il probabile femminicidio.

Le indagini

Dalle prime informazioni si tratterebbe del compagno della vittima. I due, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, litigavano spesso. Al momento, l’uomo si trova al commissariato di Colleferro e la sua posizione è al vaglio.

Articolo in aggiornamento…

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