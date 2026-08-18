Trump: Le persone che si oppongono alla nuova ballroom sono sleali verso gli Usa – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 18 agosto 2026 “Le persone che si oppongono alla sala da ballo sono persone che, a mio parere, sono molto sleali verso il nostro Paese, molto, molto sleali verso il nostro Paese. E penso che stiamo facendo un ottimo lavoro, siamo in anticipo sulla tabella di marcia, siamo al di sotto del budget previsti. Sarà la sala da ballo più bella nel suo genere.” Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev