Burnham (UK) con modellino bus in mano annuncia: Trasporti tornano pubblici nelle West Midlands ST – Il video
(Agenzia Vista) Londra, 19 agosto 2026 "Sempre più autobus locali stanno passando sotto il controllo pubblico. Nelle West Midlands, i servizi di trasporto su autobus in mano ai privati rischiavano di andare perduti. Abbiamo quindi sostenuto il sindaco Richard Parker affinché prendesse decisioni decise per salvarli, riportandoli immediatamente sotto la proprietà pubblica." Così il primo ministro britannico Andy Burnham in un video pubblicato sui social. Courtesy: Andy Burnham Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev