Massimiliano Galli morto in vacanza in Messico, l’annuncio della madre agli amici del figlio: la tragedia sulle scale dell’hotel

Il lungo post della madre del 38enne che viveva in provincia di Milano. «La mia vita finisce qui»: il messaggio della donna agli amici del figlio

«Nella consapevolezza che la mia vita finisce qui vi comunico che Maxi ha perso la vita in una caduta accidentale dalle scale dell’albergo dove alloggiava in Messico ed è morto sul colpo». Con queste parole Flaviana, la madre di Massimiliano Gatti, ha raccontato sui social la morte improvvisa del figlio di 38 anni, residente a Basiglio, nel Milanese. Il figlio si trovava infatti in vacanza in Messico quando la madre ha ricevuto la notizia della caduta dalle scale dell’hotel dove soggiornava.

L’annuncio della madre sui social

Flaviana era solita condividere sui social fotografie e momenti della vita del figlio e proprio alle persone che la seguivano ha deciso di raccontare quanto era successo. Nel messaggio, pubblicato all’alba, ha spiegato di aver sentito il bisogno di dare personalmente la notizia a chi nel tempo aveva conosciuto Massimiliano attraverso i suoi post. «Mi sembrava giusto dirvelo visto che avete sempre condiviso con me il Grande Amore che mi legava e mi lega a mio figlio», ha scritto. Il dolore per la perdita si vede soprattutto nelle parole con cui la donna ha concluso il messaggio. «Non so chi mi darà la forza di continuare a vivere, ora non ce l’ho», ha scritto. Sotto il posto sono stati centinaia i messaggi di vicinanza di amici e conoscenti, che hanno ricordato Massimiliano come una «persona meravigliosa».