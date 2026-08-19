Ultime notizie Caldo recordSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump: Vado d'accordo con Kim Jong-Un, ha 57 armi nucleari molto potenti – Il video

19 Agosto 2026 - 19:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Washington, 19 agosto 2026 "Non posso dirvelo… ma vado d'accordo con lui. E sapete una cosa? Il fatto che io ci vada d'accordo è una cosa positiva, non negativa. Ha 57 armi nucleari molto potenti. Non avrebbero mai dovuto permettere che accadesse. Non avrebbero mai dovuto permetterlo, e sotto la mia presidenza non lo avrei mai permesso. Ma le ha." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre mostra i lavori del nuovo eliporto alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni sceglie ancora la Puglia: dal resort con i trulli a quello del G7, i luoghi delle vacanze della premier

2.

La nuova vita di Daniela Santanchè, tra burraco e orate: «Io qui in Versilia lavoro. Il potere? Non mi manca»

3.

Le chat shock dei seguaci di Vannacci tra nostalgia di Hitler e insulti antisemiti. La replica del partito

4.

A Pisa il Pd denuncia scritte fasciste sui muri di una scuola primaria. Ma erano indicazioni dei muratori per il cappotto termico

5.

L’Italia ha un Piano contro il caldo record e gli eventi climatici estremi che è rimasto nel cassetto