Trump: Vado d'accordo con Kim Jong-Un, ha 57 armi nucleari molto potenti – Il video

(Agenzia Vista) Washington, 19 agosto 2026 "Non posso dirvelo… ma vado d'accordo con lui. E sapete una cosa? Il fatto che io ci vada d'accordo è una cosa positiva, non negativa. Ha 57 armi nucleari molto potenti. Non avrebbero mai dovuto permettere che accadesse. Non avrebbero mai dovuto permetterlo, e sotto la mia presidenza non lo avrei mai permesso. Ma le ha." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump mentre mostra i lavori del nuovo eliporto alla Casa Bianca. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev