I funerali di Varenne, parla lo storico driver: «Per lui si farà un’eccezione». Il pentimento sulle «frustate di troppo»

Il ricordo di Giampaolo Minnucci che ha condiviso con Varenne praticamente tutta la sua carriera. Il ricordo di quando lo comprò e l'unico rimpianto

Il telefono di Giampaolo Minnucci ha squillato alle 3.35 della notte tra lunedì e martedì. Dall’altra parte, la notizia che il cavallo con cui aveva vinto praticamente tutto se n’era andato a 31 anni, un’età che per un trottatore rappresenta già un record di longevità. Lo racconta lui stesso in un’intervista a Massimo Cecchini per Il Messaggero: «Mi sono commosso. Quando arriva una chiamata a quell’ora, sai che non può essere mai una bella notizia». Il driver, 59 anni, descrive un legame che andava oltre lo sport: «Tante volte i parenti ti levano i soldi, lui me li ha dati». Non è un caso, considerando che Varenne resta il trottatore più vincente della storia a livello mondiale, con 6.035.665 euro guadagnati in carriera grazie a 63 successi su 72 corse disputate. Minnucci lo acquistò a Vergano, vicino a Rimini, per conto della scuderia di Enzo Giordano, pagandolo 180 milioni nonostante una malformazione ossea mai operata: «Mi è bastato una notte e un giorno per prenderlo», racconta, definendola non un colpo di fulmine ma «un colpo di fortuna».

Come saranno i funerali di Varenne

Diversamente dalla prassi che prevede la cremazione per i cavalli, per Varenne è stata decisa una deroga. Minnucci lo conferma a Il Messaggero: «Per lui si farà un’eccezione. Occorreranno dei permessi speciali, ma fra 5 e 10 giorni sarà seppellito in una tomba e io andrò, naturalmente. E sarà una cerimonia pubblica». Il driver, che lo aveva visto l’ultima volta il 19 maggio in occasione del compleanno, come faceva ogni anno, si sofferma anche sul valore simbolico dell’animale per il movimento ippico italiano, oggi in difficoltà: secondo Minnucci, se Varenne fosse stato francese «gli avrebbero fatto una statua», sfruttandone l’immagine per avvicinare i giovani che oggi lo conoscono solo attraverso i video su Youtube. Ricorda inoltre che Giordano rifiutò un’offerta da 11 milioni di dollari per venderlo negli Stati Uniti, rispondendo che «Varenne non è mio, è degli italiani».

Il rimpianto di Minnucci sulle frustate di troppo

Minucci riconosce di aver ricevuto da Varenne più di quanto abbia dato: «Sicuramente ha dato più lui a me che io a lui. Anzi, forse gli avrò anche affibbiato qualche frustata che non avrebbe meritato». Varenne ha avuto oltre 2.000 figli, ma secondo il driver nessuno potrà essere come lui. Qualche suo figlio sembra essersi avvicinato, ma come Varenne non ce n’è all’orizzonte.