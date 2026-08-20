Kiev sotto attacco: «Colpito un ospedale pediatrico». Missili russi su case e scuole della capitale ucraina: almeno 12 morti – La diretta
Kiev è stata colpita nell’ultima notte da un pesante attacco missilistico russo, con missili balistici che hanno colpito diversi punti della città, tra cui un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Il bilancio, secondo le prime informazioni, parla di almeno 12 morti e 23 feriti. A dare notizia dei danni alla struttura sanitaria è stato il sindaco Vitali Klitschko, che sui social ha scritto: «I russi hanno colpito un ospedale pediatrico», raccontando come le finestre siano andate distrutte e come all’interno sia scoppiato un incendio. Sempre secondo il primo cittadino, l’attacco ha danneggiato anche un edificio residenziale di cinque piani nella stessa zona, dove sono in corso verifiche per accertare eventuali feriti, mentre alcune persone risulterebbero intrappolate in un rifugio del quartiere Solomensky.
Cosa ha scoperto l’antifrode ucraina sulla rete corruttiva a Kiev
Ieri l’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino, il Nabu, ha reso noto di aver avviato un’indagine su una presunta rete criminale legata al mondo politico di Kiev. Secondo quanto dichiarato dall’ente, si tratta di «un’operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell’ufficio del presidente» Volodymyr Zelensky. Coinvolti nell’indagine Iryna Mudra, vice capo dell’Ufficio presidenziale e già rimossa dal suo incarico, e il deputato Vadym Stolary.
Almeno 12 morti nell'attacco russo su Kiev
È di 12 morti e 32 feriti il bilancio, al momento, del massiccio attacco russo della notte su Kiev. Ad aggiornare i dati, su Telegram, è il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko. Di questi, almeno 7 nel distretto di Solomyansky. Per domani il sindaco ha disposto il lutto cittadino.
l sindaco ha dato via via, nel corso della notte e della prima mattina, diversi aggiornamenti sugli effetti dell’attacco: nel distretto di Solomyansky, ha riferito, i piani superiori di un edificio residenziale di 9 piani sono crollati e hanno preso fuoco. Alcune persone sono rimaste intrappolate in un altro edificio residenziale.
Alcune zone dei quartieri di Sviatoshynsky e Solomyansky, nella capitale, sono rimaste senza elettricità. Nel distretto di Darnytsky, sono stati danneggiati edifici non residenziali e magazzini. Nel distretto di Svyatoshynskyi, si è registrata la distruzione di edifici non residenziali e l’incendio di alcuni magazzini.
Sempre nel distretto di Solomyanskyi, una scuola e i locali di un ospedale pediatrico sono stati danneggiati. Le finestre di una struttura medica sono state infrante e alcune auto sono andate a fuoco nella zona. L’incendio è stato spento. Anche alcuni garage sono stati danneggiati.
Attacco su Kiev: cinque morti e 23 feriti
Sale a cinque morti e 23 feriti il bilancio dell’attacco missilistico russo su Kiev. Una sesta vittima è stata provocata dai bombardamenti nel distretto di Brovary, nella regione della capitale ucraina. Lo ha riferito l’Amministrazione militare della città di Kiev.
Attacco su Kiev: bilancio sale a tre morti e 20 feriti
Si aggrava il bilancio dell’attacco missilistico russo su Kiev. Come riferisce su Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitaliy Klitschko, «tre persone sono morte» e venti sono rimaste ferite, di cui 14 sono state ricoverate in ospedale mentre gli altri sono stati curati in regime ambulatoriale o sul posto.
Sindaco di Kiev: due donne uccise nel raid russo
È di almeno due donne uccise e 6 feriti il bilancio dell’ attacco russo avvenuto stanotte su Kiev. Lo annuncia sui social il sindaco della capitale Vitaliy Klitschko.
Kiev: almeno un morto e tre feriti nel raid russo sulla capitale
L’attacco russo a Kiev ha causato almeno un morto e tre feriti. Lo affermano le autorità, citate dai media ucraini.
Sindaco di Kiev: «Colpito un ospedale pediatrico»
Nel massiccio attacco serale russo contro Kiev, è stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, le finestre sono state distrutte e all’interno della struttura è scoppiato un incendio. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko sui social. Anche un edificio residenziale di cinque piani è stato danneggiato dall’attacco nemico e si sta verificando se ci sono feriti. Sempre nel quartiere Solomensky, secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste intrappolate in un rifugio.