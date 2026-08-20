Kiev sotto attacco: «Colpito un ospedale pediatrico». Missili russi su case e scuole della capitale ucraina: almeno 12 morti – La diretta

Kiev è stata colpita nell’ultima notte da un pesante attacco missilistico russo, con missili balistici che hanno colpito diversi punti della città, tra cui un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Il bilancio, secondo le prime informazioni, parla di almeno 12 morti e 23 feriti. A dare notizia dei danni alla struttura sanitaria è stato il sindaco Vitali Klitschko, che sui social ha scritto: «I russi hanno colpito un ospedale pediatrico», raccontando come le finestre siano andate distrutte e come all’interno sia scoppiato un incendio. Sempre secondo il primo cittadino, l’attacco ha danneggiato anche un edificio residenziale di cinque piani nella stessa zona, dove sono in corso verifiche per accertare eventuali feriti, mentre alcune persone risulterebbero intrappolate in un rifugio del quartiere Solomensky.

Cosa ha scoperto l’antifrode ucraina sulla rete corruttiva a Kiev

Ieri l’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino, il Nabu, ha reso noto di aver avviato un’indagine su una presunta rete criminale legata al mondo politico di Kiev. Secondo quanto dichiarato dall’ente, si tratta di «un’operazione speciale per smascherare un’organizzazione criminale presumibilmente guidata da un attuale e da un ex parlamentare ucraino e che coinvolge alti funzionari dell’ufficio del presidente» Volodymyr Zelensky. Coinvolti nell’indagine Iryna Mudra, vice capo dell’Ufficio presidenziale e già rimossa dal suo incarico, e il deputato Vadym Stolary.