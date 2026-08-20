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Terremoto in Perù, forte scossa di magnitudo 7.2: i distacchi di rocce e i danni alle case – Il video

20 Agosto 2026 - 21:01 Alba Romano
La Direzione Idrografica e di Navigazione della Marina peruviana ha escluso il rischio di tsunami lungo la costa del Paese
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Un forte terremoto ha colpito il dipartimento di Ayacucho, nel sud del Perù. Secondo l’Istituto Geofisico del Perù (IGP), il sisma ha raggiunto una magnitudo di 7,2, con epicentro a 35 chilometri a nord di Coracora e a una profondità di 108 chilometri. L’US Geological Survey ha invece stimato una magnitudo di 6,7, localizzando l’epicentro 38 chilometri a nord-ovest di Upahuacho, a 66,7 chilometri di profondità.

Danni alle case

Il movimento è stato avvertito come moderato o forte in diverse aree del Paese, ma al momento non risultano vittime né gravi danni. Le autorità stanno continuando le verifiche sul territorio, mentre alcuni media locali hanno segnalato distacchi di rocce e lievi danni ad alcune abitazioni. La Direzione Idrografica e di Navigazione della Marina peruviana ha escluso il rischio di tsunami lungo la costa del Paese. La notizia è in aggiornamento.

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