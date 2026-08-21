Romeo (Lega): Il partito così com'è non va, bisogna dare delle soluzioni – Il video

(Agenzia Vista) Lucca, 20 agosto 2026 "Noi abbiamo fotografato una realtà che evidenzia dei problemi. Cioè, è inutile, poi uno può costruire tutte le narrazioni che vuole, ma quando vai in giro tra i militanti, tra i sostenitori, tra gli elettori e la gente ti dice: "Guarda Romeo che così la Lega non va. Se andate avanti su questa strada non vi votiamo più", io penso che la prima cosa che occorra fare da parte di un dirigente di un certo livello, come sono io, che oltre a essere capogruppo al Senato sono anche segretario della Lega Lombarda, è quella di far capire al segretario qual è la realtà: c'è un problema." Così il senatore Massimiliano Romeo della Lega a Incontri al Caffè de La Versiliana. Not for sale. Courtesy: La Versiliana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev