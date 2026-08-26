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Aggredita con l’acido davanti casa dei genitori: arrestato un 22enne, l’attacco sarebbe stato su commissione

26 Agosto 2026 - 10:16 Chiara Pancari
Polizia di Stato
Polizia di Stato
La donna, 32 anni, ha riportato ustioni gravi e danni permanenti al volto e al corpo. Gli investigatori sono risaliti al presunto esecutore grazie al telefono acquistato poco prima dell’aggressione e al Dna
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La sera del 26 giugno, una donna di 32 anni, operatrice socio-sanitaria, stava andando a casa dei genitori a Scorzè, nel Veneziano, quando è stata aggredita con dell’acido. L’uomo che l’avrebbe colpita, Leo Dimoski, 22enne originario della Macedonia del Nord, è stato arrestato il giorno successivo per un’altra vicenda e ora deve rispondere anche di lesioni gravi aggravate dalla premeditazione e dalla deformazione permanente del viso. La vittima ha riportato ustioni di secondo grado alla palpebra sinistra, al volto, al collo, al torace, al seno e alle braccia e ha subito danni permanenti.

Le indagini

A collegare Dimoski all’aggressione sono stati soprattutto il telefono e le immagini delle telecamere. Il cellulare era stato acquistato a Padova proprio la mattina dell’attacco e il suo numero era stato agganciato da una cella nella zona di Scorzè. Gli investigatori sono così riusciti a risalire all’identità dell’utilizzatore, mentre le immagini di un bar hanno mostrato un uomo compatibile con la descrizione fornita da una testimone: magro, alto circa un metro e sessanta, con canottiera nera, pantaloni scuri e cappellino. Gli stessi indumenti sono stati poi recuperati nelle vicinanze e analizzati dai Ris, che avrebbero trovato il Dna del 22enne su entrambi. Dimoski presentava inoltre ustioni a un ginocchio, compatibili con schizzi di acido durante l’aggressione. Era già detenuto dal 27 giugno perché su di lui pendevano condanne dei tribunali macedoni per furto.

Il possibile mandante e le minacce

Resta da chiarire perché la donna sia stata aggredita e chi possa aver commissionato l’attacco. Gli investigatori stanno approfondendo alcune minacce ricevute dalla vittima nei mesi precedenti, anche attraverso un numero di telefono attivo in Macedonia. I messaggi facevano riferimento a una presunta relazione della donna con un uomo sposato e padre di un figlio. Gli accertamenti dovranno stabilire se queste circostanze siano collegate all’aggressione e, soprattutto, chi abbia eventualmente pagato Dimoski per compierla.

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