Nella laguna di Venezia c’è un’isola privata in vendita: quanto costa e dove si trova

Si tratta dell'isola di Crevan, a soli 7,5 chilometri da Venezia. Misura 5.700 metri quadrati e ospita un fortino napoleonico restaurato, giardini e approdi privati, con vista su Murano e Burano

Comprare un’isola nella laguna di Venezia è possibile e, per chi ha 5,5 milioni di euro, oggi c’è anche un’opportunità sul mercato. Si tratta di Crevan, un’isola privata di circa 5.700 metri quadrati che si trova a poca distanza dal capoluogo veneto e dalla quale si possono ammirare anche Murano e Burano. A rendere particolare la proprietà non è però soltanto la posizione. L’isola, infatti, comprende anche un antico fortino napoleonico di 215 metri quadrati, oggi trasformato in una residenza e circondato da giardini, e due attracchi per le barche.

Una storia iniziata con Napoleone

Oggi Crevan è una proprietà privata, ma l’isola è nata con una funzione militare durante la dominazione napoleonica. Nel 1806 venne inserita nel sistema di difesa del litorale settentrionale della laguna e, tra il 1832 e il 1842, fu costruito un ridotto, una caserma difensiva che sarebbe poi stata ampliata dagli austriaci con una blockhaus. Quando nel 1866 il Veneto passò al Regno d’Italia, anche Crevan entrò sotto il controllo italiano. Con il tempo, però, la funzione militare è venuta meno e l’isola ha attraversato una fase di abbandono. Soltanto nella seconda metà del Novecento Crevan è stata acquistata da privati, che l’hanno trasformata in una residenza e hanno sistemato l’area circostante con orti e giardini.

Il fortino diventa una casa

Il recupero del fortino è iniziato nel 1996 e ha trasformato l’antica struttura militare in una vera e propria casa con quattro stanze da letto. Oggi l’edificio si estende su 215 metri quadrati ed è dotato di acqua corrente, energia elettrica, riscaldamento e climatizzazione. I lavori hanno riguardato anche l’esterno dell’isola, dove sono stati ricostruiti gli argini e rialzate alcune parti del terreno per rendere l’isola nuovamente abitabile. A completare il progetto ci sono poi un alloggio per il custode e il canale interno, utilizzato come approdo privato.

Il valore della privacy e della posizione

È soprattutto la posizione a rendere Crevan una proprietà unica. L’isola si trova infatti a soli 7,5 chilometri da Venezia, abbastanza vicina da poter essere raggiunta rapidamente in barca ma allo stesso tempo lontana dal caos della città. Un elemento su cui punta anche Dimitri Corti, fondatore e amministratore delegato di Lionard Luxury Real Estate, che gestisce la venedita della proprietà. Corti descrive l’isola come un luogo in cui «sottrarsi al mondo senza allontanarsi dall’immaginario universale di Venezia». Secondo Conti, il valore della proprietà sta proprio nella possibilità di unire la privacy di un’isola privata alla vicinanza con una delle città più conosciute al mondo.