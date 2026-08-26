Ruba un condizionatore nell’Istituto tumori di Napoli ma viene scoperto grazie alla targa – Il video

Un uomo di 48 anni ha preso un condizionatore portatite da una sala d'aspetto. Il direttore generale dell'Istituto: «I furti negli ospedali sono una emergenza»

Ha avvolto il condizionatore portatile in un sacchetto nero, lo ha caricato su un carrello e lo ha portato fino alla propria auto. Ma è stato scoperto grazie ai video delle telecamere di sicurezza dell’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli, che hanno permesso ai carabinieri di identificare in poche ore il responsabile del furto.

Si tratta di un uomo di 48 anni, incensurato e residente a Pozzuoli, dipendente di una società esterna che svolge servizi per la struttura ospedaliera. L’uomo è stato denunciato per furto aggravato.

Il furto ripreso dalle telecamere

Le indagini sono cominciate dopo la denuncia presentata dalla direzione dell’Istituto per la scomparsa di un condizionatore portatile collocato in una delle sale d’attesa. I carabinieri della Compagnia Vomero hanno quindi esaminato le registrazioni del sistema di videosorveglianza, riuscendo a identificare il colpevole.

Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe atteso che nella sala non ci fossero pazienti, per poi coprire il dispositivo con un sacchetto di plastica nero. Dopo essersi procurato un carrello, avrebbe trasportato il condizionatore all’esterno dell’edificio e lo avrebbe caricato sulla propria automobile.

Il ladro individuato grazie alla targa

Proprio le immagini della vettura hanno fornito agli investigatori l’elemento decisivo: le telecamere hanno infatti ripreso la targa, consentendo ai carabinieri di risalire al 48enne e di individuare il condizionatore, che è stato recuperato e restituito all’ospedale.

Il direttore generale del Pascale, Maurizio Di Mauro, ha ringraziato i carabinieri ma ha anche richiamato l’attenzione sui furti commessi all’interno degli ospedali, definiti una «vera e propria emergenza».