Ultime notizie Crisi Usa - IranImmigrazioneMatteo SalviniPetrolioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀAlessandriaArrestiAvvelenamentiInchiestePerquisizioniPiemonteTentato omicidio

Tenta di avvelenare lo zio per l’eredità: arrestata. La denuncia del 74enne: «Ogni volta che viene mi addormento…»

27 Agosto 2026 - 12:01 Chiara Pancari
L’uomo sarebbe stato sottoposto per settimane a dosi massicce di benzodiazepine in una casa di cura di Casale Monferrato. Ma ha raccontato tutto
Google Preferred Site

Una donna di 38 anni è stata arrestata a Casale Monferrato, in provincia di Alessandria, con l’accusa di aver tentato di avvelenare lo zio di 74 anni per ottenere la sua eredità. Le indagini sono iniziate il 16 agosto, quando i sanitari dell’ospedale hanno segnalato una sostanza anomala nella parte terminale del deflussore della flebo dell’uomo. Gli esami hanno poi mostrato che nel sangue dell’uomo erano presenti quantità elevate di benzodiazepine, assunte all’insaputa del paziente per un periodo prolungato.

Il racconto dell’anziano

Il sospetto è diventato più concreto dopo un nuovo malore, avvenuto il 20 agosto, quando l’uomo era già stato trasferito in una casa di cura. Durante il ricovero, in un momento lucido ha raccontato ai sanitari di avere episodi di sonno profondo dopo aver bevuto un succo di frutta che gli offriva abitualmente la nipote, che andava a trovarlo ogni giorno. A quanto risulta il pensionato era ospite di una casa di cura, dove la nipote andava a trovarlo quasi tutti i giorni. «Ogni volta che mi passa a trovare mi addormento», avrebbe confidato loro. I carabinieri hanno così atteso una sua nuova visita in struttura e, quando la 38enne si è presentata, l’hanno fermata e perquisita.

La perquisizione e l’arresto

Nella borsa della donna sono stati trovati una siringa usata e diversi flaconi di farmaci ansiolitici e antidepressivi. Le successive perquisizioni avrebbero permesso di recuperare anche altri elementi ritenuti utili alle indagini, tra cui una seconda siringa, una confezione vuota del succo di frutta e alcune ricerche online – fatte dal cellulare della 38enne – sugli effetti delle benzodiazepine. La donna è stata arrestata il 21 agosto con l’accusa di tentato omicidio. L’anziano, dopo il grave malore, è stato dichiarato fuori pericolo.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Posta le foto della festa di compleanno nel giorno di malattia, cameriera viene licenziata: per il giudice il provvedimento è illegittimo

2.

Condannato a 520 ore di lavori utili non ne fa neanche una, ma la Cassazione gli dà ragione: «Nessuno gli ha detto cosa fare»

3.

Anche Saviano scarica Ranucci: «Si è fatto fregare con le lusinghe. Serve diffidenza con le fonti» – Il video

4.

Venezia, scippa due anziani ma muore d’infarto: la fine di Mika, lo storico borseggiatore di turisti

5.

Trento, fermata la «scroccona seriale». I colpi con cene mai pagate tra Brescia e Garda e il passo falso

leggi anche
Mika borseggiatore venezia infarto
ATTUALITÀ

Venezia, scippa due anziani ma muore d’infarto: la fine di Mika, lo storico borseggiatore di turisti

Di Olga Colombano
abderrahim fakir agenti bodycam 118 precedente
ATTUALITÀ

«Da quando sono uscite quelle immagini non ho più tregua», parla il 37enne che ha aiutato le forze dell’ordine a immobilizzare Fakir

Di Olga Colombano
Polizia di Stato
ATTUALITÀ

Aggredita con l’acido davanti casa dei genitori: arrestato un 22enne, l’attacco sarebbe stato su commissione

Di Chiara Pancari