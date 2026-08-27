Guardie di Buckingham Palace suonano '9 to 5' in onore di Dolly Parton – Il video
(Agenzia Vista) Londra, 27 agosto 2026 La Corona britannica si unisce al cordoglio internazionale per la scomparsa di Dolly Parton, la regina del country venuta a mancare il 25 agosto all'età di 80 anni. Le note di uno dei suoi brani più celebri, "9 to 5", hanno risuonato sul piazzale di Buckingham Palace, eseguite dalla banda cerimoniale delle guardie reali in un tributo. Not for sale. Courtesy: The Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev