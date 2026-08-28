Applauso a Trump mentre entra nella sala di controllo della missione Nasa a Houston – Il video

(Agenzia Vista) Houston, Texas, Usa 28 agosto 2026 Il Presidente Donald Trump si è recato presso il Johnson Space Center di Houston. Nel corso della visita, il Presidente ha fatto ingresso nella sala di controllo missione, camminando tra le postazioni operative, in occasione della cerimonia ufficiale di consegna della Congressional Space Medal of Honor all'equipaggio di Artemis II, la missione che ha completato la circumnavigazione della Luna. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev