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Astronauta Glover dona a Trump un giacca della Nasa personalizzata: Mantenuta la parola – Il video

28 Agosto 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Houston, Texas, Usa 28 agosto 2026 "Signor Presidente, quando eravamo nel suo ufficio e lei è stato così gentile con noi, riempiendoci di regali e dedicandoci così tanto del suo tempo, avevamo accennato all'idea di darle una di queste giacche da volo blu." Così l'astronauta Victor Glover mentre consegna a Trump una giacca della Nasa personalizzata. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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