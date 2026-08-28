Astronauta Glover dona a Trump un giacca della Nasa personalizzata: Mantenuta la parola – Il video

(Agenzia Vista) Houston, Texas, Usa 28 agosto 2026 "Signor Presidente, quando eravamo nel suo ufficio e lei è stato così gentile con noi, riempiendoci di regali e dedicandoci così tanto del suo tempo, avevamo accennato all'idea di darle una di queste giacche da volo blu." Così l'astronauta Victor Glover mentre consegna a Trump una giacca della Nasa personalizzata. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev