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Tragedia a Palermo, bimba di 2 anni muore annegata in piscina

28 Agosto 2026 - 12:57 Alba Romano
Ambulanza
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La Procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l'autopsia
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Una bimba di due anni e mezzo è morta annegando in una piscina a Palermo. I fatti risalgono a ieri, giovedì 27 agosto, quando la piccola era in compagnia dei genitori e di un’altra famiglia e stava trascorrendo una serata in un’abitazione. La piccola si è immersa nella piscina soprelevata, a quanto pare senza che nessuno se ne accorgesse. L’allarme è stato lanciato quando lei già non si muoveva più. I genitori l’hanno trasportata immediatamente alla guardia medica, ma non c’è stato nulla da fare.

Le indagini della procura

Sull’episodio indagano i carabinieri, mentre la Procura di Palermo ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia. Nella struttura dell’Asp di Palermo è arrivato il medico legale per l’ispezione sul corpo. Il medico ha costatato che non c’erano segni di violenza e che con molta probabilità la piccola è morta per annegamento. I carabinieri hanno sentito i genitori e l’altra coppia presente nell’abitazione.

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