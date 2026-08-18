Yael Trepy si è svegliato dal coma: migliorano le condizioni dell’attaccante del Cagliari ricoverato in terapia intensiva

Il francese classe 2006 aveva rischiato di annegare in una piscina. L'ultimo bollettino dei medici: «Ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza»

Yael Trepy è uscito dal coma. Lo comunica l’ultimo bollettino dell’ospedale di Sassari l’attaccante del Cagliari è stato ricoverato in Terapia intensiva per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. La nota dei medici certifica che il calciatore, dopo circa quarantotto ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato. Al risveglio, si legge nel bollettino, «il paziente ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza: è vigile e collaborante e, allo stato attuale, non presenta deficit neurologici evidenti. Le condizioni respiratorie ed emodinamiche risultano stabili. Sospeso il blocco neuromuscolare e progressivamente ridotta la sedazione, con contestuale avvio della progressiva riduzione del supporto ventilatorio».

Migliorano le condizioni di Trepy

«Il mantenimento di scambi respiratori ottimali ha consentito di sospendere la ventilazione meccanica e di procedere, nel pomeriggio, all’estubazione del paziente», ha spiegato la dottoressa Stefania Milia, direttrice della Terapia Intensiva Emergenza Urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Aou di Sassari. Considerata la recente estubazione e il quadro polmonare, Trepy rimane ricoverato in Terapia Intensiva, dove – precisano i medici – «prosegue lo stretto monitoraggio clinico e respiratorio».

L’annegamento in piscina

Secondo le ricostruzioni dell’incidente, il calciatore del Cagliari si trovava in una piscina quando sarebbe finito accidentalmente nella parte della vasca nella quale l’acqua è più alta. A quel punto, non sapendo nuotare, si è trovato in difficoltà. Solo l’intervento dei soccorsi ha consentito all’attaccante di salvarsi. «Ci sono giorni che sembrano non finire mai. Poi arriva una notizia e cambia tutto. Poco fa è arriva quella che volevamo. Un passo alla volta Yael, tutti insieme», ha esultato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, dopo l’ultimo bollettino medico dell’ospedale.

Foto copertina: ANSA/Fabio Murru | L’attaccante del Cagliari Yael Trepy durante la partita di Coppa Italia Cagliari -Arezzo, 14 agosto 2026