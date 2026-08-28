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Bonaccini: Attacchi da Meloni per non rispondere al declino sociale ed economico dell'Italia – Il video

28 Agosto 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2026 "Capisco che attaccare il sottoscritto in queste ore in maniera certamente ben organizzata da parte di Meloni e vari esponenti della destra consenta loro di non rispondere ancora una volta del declino economico e sociale in cui versa il nostro Paese, con milioni di italiani che pagano ogni giorno benzina e bollette sempre più care, che vedono una sanità pubblica che peggiora sempre di più oppure con un lavoro sempre più precario, soprattutto per i più giovani, e infatti in troppi sono costretti addirittura ad andarsene all'estero." Così Stefano Bonaccini in un video pubblicato sui social. Courtesy: Stefano Bonaccini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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