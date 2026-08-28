Burnham (Uk) lancia cappello da cowboy: Stretta sui finti costruttori, tuteliamo cittadini – Il video

(Agenzia Vista) Londra, 28 agosto 2026 "Stiamo mettendo fuori gioco i finti costruttori. Troppe persone hanno consegnato i propri risparmi guadagnati con fatica per la cucina dei sogni o un tetto nuovo, solo per ritrovarsi a inseguire gli edili, a fissare lavori incompiuti o a chiedersi dove siano finiti i propri soldi." Così il primo ministro britannico Andy Burnham in un video pubblicato sui social. Courtesy: Andy Burnham Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev