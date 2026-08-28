Caldo africano nel Sud Italia, oggi il picco: le zone off limits e le previsioni per il weekend

Il picco del caldo causato dall'anticiclone africano è atteso il 28 agosto tra Sardegna e Sicilia

L’ondata di caldo portata dall’anticiclone africano che avvolge in questi giorni specialmente il Sud Italia raggiungerà il suo apice nella giornata di oggi, venerdì 28 agosto. Secondo 3B Meteo, l’aria molto calda si sentirà soprattutto nelle zone interne di Sardegna e Sicilia: qui si potranno raggiungere i 44 °C, con temperature fino a 12 °C più alte della media del periodo. Il caldo sarà intenso anche al Centro, mentre al Nord l’arrivo di correnti più umide dall’Atlantico manterrà condizioni più variabili e favorirà anche alcuni temporali sulle Alpi e localmente sulla Pianura Padana.

Temperature record nel sud Italia

L’anomalia sarà particolarmente evidente nelle zone interne del Mezzogiorno, dove le temperature potranno superare la media del periodo di 12 °C o più. Anche le notti saranno molto calde: in diverse località del Centro-Sud i termometri potrebbero non scendere sotto i 27 °C, dando luogo alle cosiddette «notti tropicali». Lo zero termico salirà inoltre fino a circa 4.800 metri. Il Nord resterà invece ai margini della fiammata africana. Le correnti umide atlantiche porteranno annuvolamenti e temporali soprattutto sulle Alpi, in Piemonte e nell’alta Pianura Padana. Qui le temperature resteranno comunque sopra la media, ma con valori più contenuti rispetto al resto del Paese.

Il calo nel weekend

Un primo cambiamento è atteso nel fine settimana: sabato l’anticiclone africano arretrerà e le temperature scenderanno, soprattutto al Centro-Nord, dove non sono esclusi acquazzoni e temporali, mentre al Sud continuerà a fare molto caldo. Domenica il tempo sarà in prevalenza stabile. Il caldo, però, potrebbe accompagnare l’Italia anche nei primi giorni di settembre: secondo 3B Meteo, tra la fine di agosto e l’inizio del nuovo mese i valori resteranno probabilmente sopra la media almeno fino al 3 settembre.