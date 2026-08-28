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Warsh (Fed): Comunicare troppo su tassi e decisioni future danneggia i mercati – Il video

28 Agosto 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kansas City, Usa, 28 agosto 2026 "Potreste essere a conoscenza del mio lungo disagio riguardo alle pronunce anticipate sulle future decisioni di politica monetaria. Preferisco di gran lunga un altro percorso, e ora ne spiegherò le ragioni." Così Kevin Warsh Presidente della Riserva federale degli Stati Uniti d'America. Not for sale. Courtesy: KansasCityFed Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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