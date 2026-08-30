Ultime notizie ImmigrazioneNepalPetrolioReportSigfrido RanucciUcraina
ESTERIAnnegamentiCiproVideo

Cipro Nord, traghetto con 270 persone si capovolge in acqua: «Ci sono morti» – I video

30 Agosto 2026 - 14:42 Diego Messini
Un traghetto salpato da Kyrenia si è capovolto al largo dopo una infiltrazione d'acqua. Le vittime e i soccorsi in mare
Google Preferred Site

Un traghetto partito dal porto di Kyrenia/Girne, nell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, si è capovolto al largo della costa. A bordo c’erano circa 270 passeggeri. Ci sono vittime, ha dichiarato l’ambasciatore turco a Nicosia Ali Murat Basceri. Il primo ministro Unal Ustel ha poi aggiunto dettagli, parlando di «almeno sei morti» nel naufragio e di 172 persone tratte in salvo. La situazione «è molto grave», ha confermato il sindaco di Kyrenia Murat Senkul alla Cnn turca. «Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari», ha dichiarato il ministero della Sanità locale in un comunicato stampa.

L’incidente fuori dal porto e i soccorsi

Stando a quanto sin qui ricostruito, l’imbarcazione ha lanciato un segnale di soccorso alle 12:10, segnalando un’infiltrazione d’acqua a circa tre miglia a nord della costa di Cipro, subito dopo aver lasciato il porto. La tv locale ha mostrato le immagini del traghetto capovolti in acqua, con i passeggeri sullo scafo con indosso i giubbotti salvagente. Sono intervenuti elicotteri e barche della guardia costiera, mentre le ambulanze attendono sula spiaggia poco distante. Un centinaio di passeggeri sarebbero già stati portati in salvo sulla costa, ha riferito il ministro dei Trasporti dell’autoproclamata repubblica di Cipro del Nord, Erhan Arikli, Paese riconosciuto solo dalla Turchia che ne prese il controllo con un blitz militare nel 1974.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Alessandro Di Battista trasferito in ambulanza a L’Avana: «È lucido, ha parlato coi medici»

2.

Nati dallo stesso parto, ma con genitori diversi: l’incredibile caso dei due gemelli in Australia

3.

«Non esce mai di casa, ha paura»: la vita da recluso di Barron Trump dopo le minacce dell’Iran e gli attentati al padre

4.

La guerra all’Iran sta prosciugando gli arsenali Usa. E questo può esser un problema per l’Europa

5.

Nepal, la storia del bimbo sopravvissuto all’alluvione arrampicandosi su un albero: la madre lo ritrova grazie a una troupe della Reuters

leggi anche
Fitto Von der Leyen
ESTERI

Ue, missione (im)possibile per Fitto: riunificare Cipro. L’ultimo muro d’Europa e l’assist di von der Leyen: «Lui può farcela»

Di Simone Disegni
ATTUALITÀ

La guerra in Iran cambia i piani per le vacanze: addio Turchia e Cipro, ecco le mete in crescita

Di Olga Colombano
trump groenlandia
ESTERI

La Nato ha svenduto pezzi di Groenlandia a Trump? Basi militari, spie, terre rare: che cos’è il «modello Cipro» che ha convinto gli Usa

Di Simone Disegni