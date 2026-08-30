Cipro Nord, traghetto con 270 persone si capovolge in acqua: «Ci sono morti» – I video

Un traghetto salpato da Kyrenia si è capovolto al largo dopo una infiltrazione d'acqua. Le vittime e i soccorsi in mare

Un traghetto partito dal porto di Kyrenia/Girne, nell’autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, si è capovolto al largo della costa. A bordo c’erano circa 270 passeggeri. Ci sono vittime, ha dichiarato l’ambasciatore turco a Nicosia Ali Murat Basceri. Il primo ministro Unal Ustel ha poi aggiunto dettagli, parlando di «almeno sei morti» nel naufragio e di 172 persone tratte in salvo. La situazione «è molto grave», ha confermato il sindaco di Kyrenia Murat Senkul alla Cnn turca. «Sono state adottate tutte le misure necessarie per consentire una rapida risposta da parte dei servizi di soccorso e sanitari», ha dichiarato il ministero della Sanità locale in un comunicato stampa.

A passenger ferry traveling from Girne to Taşucu, Mersin, capsized after taking on water off the coast of Northern Cyprus on August 30.



Coast Guard vessels, helicopters and civilian boats were sent to the scene, while ambulances waited at Girne Port. Rescue operations are… — Clash Report (@clashreport) August 30, 2026

L’incidente fuori dal porto e i soccorsi

Stando a quanto sin qui ricostruito, l’imbarcazione ha lanciato un segnale di soccorso alle 12:10, segnalando un’infiltrazione d’acqua a circa tre miglia a nord della costa di Cipro, subito dopo aver lasciato il porto. La tv locale ha mostrato le immagini del traghetto capovolti in acqua, con i passeggeri sullo scafo con indosso i giubbotti salvagente. Sono intervenuti elicotteri e barche della guardia costiera, mentre le ambulanze attendono sula spiaggia poco distante. Un centinaio di passeggeri sarebbero già stati portati in salvo sulla costa, ha riferito il ministro dei Trasporti dell’autoproclamata repubblica di Cipro del Nord, Erhan Arikli, Paese riconosciuto solo dalla Turchia che ne prese il controllo con un blitz militare nel 1974.