Uccide il figlio a coltellate dopo una lite in casa: arrestato un 83enne nel Lecchese

Il 49enne è deceduto all'ospedale San Gerardo di Monza a causa delle gravi ferite. L'anziano padre è stato arrestato per omicidio

Una drammatica lite familiare si è trasformata in tragedia nella tarda serata di ieri a Colico, comune dell’Alto Lago di Como in provincia di Lecco. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre 83enne, all’interno dell’abitazione in cui entrambi convivevano.

L’aggressione e la corsa in ospedale

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione è scattata al culmine di un acceso e violento diverbio scoppiato tra i due all’interno delle mura domestiche. L’anziano ha impugnato l’arma da taglio infierendo sul figlio. Le condizioni del 49enne sono apparse subito disperate ai soccorritori giunti sul posto. I sanitari ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in elisoccorso verso l’ospedale San Gerardo di Monza, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano: l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo nella struttura sanitaria a causa delle ferite riportate.

L’intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri sono intervenuti nell’appartamento di Colico bloccando l’83enne, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. I militari dell’Arma proseguono i rilievi nell’abitazione per chiarire con esattezza i dettagli dell’accaduto e i motivi alla base del litigio.