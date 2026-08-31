Abodi su caso Infantino: Vedrò Malagò nei prossimi giorni, ma posizione Italia è quella dell'Uefa – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 31 agosto 2026 "D'altro canto, la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA: siamo parte integrante, uno dei paesi più importanti, quindi a volte non è importante quello che si dice o si fa, ma il tempo e il modo con il quale si dicono e si fanno. Ma a cose fatte questa è." Così il Ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della conferenza stampa di presentazione della II edizione della "Viterbo Half Marathon. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev