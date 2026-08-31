Camisa (Confapi): Pmi in difficoltà ma resistono, necessari investimenti in innovazione – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 agosto 2026 "Indubbiamente la nostra indagine congiunturale ha dimostrato una situazione di estrema difficoltà che poi ha riflessi diretti sugli ordinativi, sui volumi e sul fatturato. D'altro canto però ha anche fatto percepire quanto sia forte la resilienza del mondo delle PMI industriali italiane che, seppur in un contesto nazionale e internazionale complicato, stanno comunque tenendo le quote di mercato." Così il Presidente di Confapi Cristian Camisa a margine della conferenza stampa 'Lo Stato di Salute delle Pmi industriali italiane' a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev