Presidente Ontario Ford a Trump: Si chiamerà ancora Lago Ontario. E piazza un cartello sulla riva – Il video

(Agenzia Vista) Toronto, Ontario, Canada, 29 agosto 2026 "Sono qui sulle rive del bellissimo Lago Ontario, un gioiello della nostra provincia e del nostro Paese. Avrete forse sentito dire che il Presidente Trump sta cercando di cambiare nome a questo lago, solo perché non gli piace che l'Ontario e il Canada si difendano da soli. Ma siamo seri: molto prima del Presidente Trump, questo lago si chiamava Lago Ontario." Così il Presidente dell'Ontario Doug Ford in un video pubblicato sui social. Courtesy: Doug Ford Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev