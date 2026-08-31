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Presidente Ontario Ford a Trump: Si chiamerà ancora Lago Ontario. E piazza un cartello sulla riva – Il video

31 Agosto 2026 - 10:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Toronto, Ontario, Canada, 29 agosto 2026 "Sono qui sulle rive del bellissimo Lago Ontario, un gioiello della nostra provincia e del nostro Paese. Avrete forse sentito dire che il Presidente Trump sta cercando di cambiare nome a questo lago, solo perché non gli piace che l'Ontario e il Canada si difendano da soli. Ma siamo seri: molto prima del Presidente Trump, questo lago si chiamava Lago Ontario." Così il Presidente dell'Ontario Doug Ford in un video pubblicato sui social. Courtesy: Doug Ford Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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