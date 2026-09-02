Rutte (Nato): Russia sempre più spregiudicata nostra unità è incrollabile – Il video

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 settembre 2026 "E allo stesso tempo noi in Europa stiamo lavorando al progetto Freya insieme all'Ucraina. Si tratta di un progetto europeo per costruire le nostre difese contro i missili balistici." Lo ha dichiarato il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa con la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. Courtesy: Ursula Von Der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev