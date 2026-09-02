Ultime notizie Alessandro Di BattistaNepalReportSigfrido RanucciUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Rutte (Nato): Russia sempre più spregiudicata nostra unità è incrollabile – Il video

02 Settembre 2026 - 16:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 settembre 2026 "E allo stesso tempo noi in Europa stiamo lavorando al progetto Freya insieme all'Ucraina. Si tratta di un progetto europeo per costruire le nostre difese contro i missili balistici." Lo ha dichiarato il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa con la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. Courtesy: Ursula Von Der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Tajani spiega perché mantengono lo stop su Schengen: «C’è il pericolo jihadista. Di questo che ci preoccupiamo, non di come la pensi Sánchez»

2.

Sondaggio Swg-La7, Vannacci supera pure Forza Italia: ora è il quarto partito d’Italia – I dati

3.

Mario Calabresi lascia la direzione di Chora e si candida a Milano. Ma c’è il test delle primarie

4.

Blitz dei nordisti contro Salvini: nasce il comitato per riprendersi la “vecchia” Lega e il simbolo

5.

Legge elettorale, l’idea del ballottaggio è già tramontata. Ecco come cambia il testo