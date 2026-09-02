Von Der Leyen: Attacco russo a Lipsia segna escalation, non lo tollereremo – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 settembre 2026 "Lipsia segna una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea direttamente attribuibile alla Russia, ma fa parte di un quadro più ampio di incidenti sempre più pericolosi: ripetute incursioni nel nostro spazio aereo, droni che paralizzano i nostri aeroporti, interferenze con le nostre infrastrutture critiche. Gli europei si trovano di fronte alla dura realtà che questa è la nuova normalità." Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in conferenza stampa a Bruxelles con Mark Rutte, segretario della Nato. Courtesy: Ursula Von Der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev