Von Der Leyen: Stiamo lavorando a progetto Ue-Ucraina per difese contro missili balistici – Il video
(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 settembre 2026 "E allo stesso tempo noi in Europa stiamo lavorando al progetto Freya insieme all'Ucraina. Si tratta di un progetto europeo per costruire le nostre difese contro i missili balistici." Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in conferenza stampa a Bruxelles con Mark Rutte, segretario della Nato. Courtesy: Ursula Von Der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev