Roma, con un’auto sfondano la vetrina di un negozio: rubati almeno 80 orologi di valore

Ladri in azione in via del Corso: l'obiettivo era il negozio Longines

Un colpo alla GTA. Un’auto utilizzata come ariete e una refurtiva di almeno 80 orologi di lusso. In via del Corso, cuore dello shopping di lusso in pieno centro a Roma, nella notte tra il 2 e il 3 settembre, la vetrina del negozio di orologi Longines è stata sfondata con un’auto dai ladri che hanno fatto razzia della merce in vetrina e che poi hanno fatto perdere le proprie tracce.

L’indagine sul colpo di via del Corso

I rapinatori hanno utilizzato un’Alfa Giulietta rubata e successivamente abbandonata vicino al negozio. La merce portata via deve ancora essere quantificata, ma risulterebbero mancanti almeno 80 orologi. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Roma Centro. I militari hanno subito acquisito le immagini di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili per poter dare un volto ai responsabili.