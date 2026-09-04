Meloni: Omicidio di Lorena ricorda che nel femminicidio c'è un aggravante – Il video

(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "'orrore che ha strappato ieri la vita a Lorena ci stringe il cuore e ci ricorda che il femminicidio esiste, eccome se esiste. E combatterlo non significa dire che la vita di un uomo vale meno, significa riconoscere che nel femminicidio c'è un'aggravante: si uccide una donna perché ha osato essere libera! E questo, nella civiltà europea e cristiana, non è previsto.". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta durante l'evento di Fratelli d'Italia 'Il Governo più stabile, l'Italia + forte' a Bari. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev