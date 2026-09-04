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Meloni: Stabilità prima grande riforma che abbiamo regalato a questa nazione – Il video

04 Settembre 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Bari, 04 settembre 2026 "Dicevo, vi dirò che la stabilità è la prima grande riforma che abbiamo regalato a questa Nazione. Grazie a quella stabilità l'Italia ha smesso di essere il caso da sorvegliare in Europa, perché voi lo sapete: c'è stato un lungo tempo in cui la nostra Nazione è stata considerata un po' la malata d'Europa, no? Eravamo quelli che cambiavano governo prima di aver finito qualsiasi cosa. Ogni volta che ci presentavamo a un tavolo internazionale la faccia dei nostri interlocutori tradiva sempre la stessa domanda: «E questo mo quanto dura?»". Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenuta durante l'evento di Fratelli d'Italia 'Il Governo più stabile, l'Italia + forte' a Bari. Courtesy: Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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