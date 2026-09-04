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Allarme a Torino: «Quello è un baby rider». Deliveroo avvia delle verifiche

04 Settembre 2026 - 17:33 Stefania Carboni
baby rider torino
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Un bambino di circa 10 anni è stato visto e fotografato mentre consegnava kebab o pizza in Corso Regina Margherita. Presentato un esposto dal sindacato Nidil Cgil
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Un bambino di circa 9 o 10 anni, a bordo di una bicicletta o di un monopattino e con sulle spalle un voluminoso zaino termico, è stato notato e fotografato mentre consegnava cibo a domicilio nel quartiere San Donato, in corso Regina Margherita.

A documentare la scena è stato Enrico Francia, funzionario del Nidil Cgil, che secondo quanto riportato da Repubblica, ha visto il piccolo uscire da una kebab-pizzeria, citofonare ai clienti e completare la consegna. La documentazione fotografica è stata trasmessa al segretario del Nidil Torino, Danilo Bonucci. Il sindacato ha annunciato un esposto formale all’Ispettorato del Lavoro e una segnalazione diretta a Deliveroo (lo zainetto termico che portava era il loro) e alle autorità competenti per fare luce sulla filiera dei controlli.

Non è ancora chiara l’identità del bambino. Tra le ipotesi avanzate da Francia vi è la possibilità che si tratti del figlio o di un parente del gestore del locale, oppure del familiare di un rider incaricato della consegna. Anche perché le consegne sono gestite dai lavoratori ingaggiati dall’applicazione e per accedere si deve esser maggiorenni. Oppure, usufruendo dello zainetto termico e del servizio, è stata l’attività stessa a ingaggiare illegalmente il ragazzino, un locale che magari gestisce le spedizioni in autonomia con proprio personale. Ovviamente personale che deve esser maggiorenne e che in questo caso non lo era.

La posizione di Deliveroo

Un portavoce di Deliveroo ha dichiarato a Repubblica che la società è in attesa di ricevere i dettagli della segnalazione per avviare gli accertamenti. La piattaforma ha ribadito che l’ingaggio richiede la maggiore età e il superamento di controlli sull’idoneità lavorativa, integrati da un sistema quotidiano di riconoscimento facciale per verificare l’identità di chi accede all’applicazione.

(Foto di Alain ROUILLER su Unsplash)

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