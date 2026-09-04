Udine, donna uccisa a colpi di cacciavite in strada

Aggressione mortale in via Castions di Strada: la vittima, colpita più volte al torace, è deceduta durante il trasporto in ospedale

Una donna è stata soccorsa in condizioni disperate a Udine, dopo essere stata colpita ripetutamente al torace con un cacciavite mentre si trovava per strada, in via Castions di strada.

I sanitari della centrale Sores Fvg, giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno prestato le prime cure alla vittima e ne hanno disposto il trasporto d’urgenza al Pronto Soccorso. La donna è purtroppo deceduta durante il tragitto a causa della gravità delle ferite riportate.

I Carabinieri del Comando provinciale di Udine hanno avviato immediatamente le indagini. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’attacco, chiarire il movente e soprattutto individuare il responsabile della violenza.

(in aggiornamento)