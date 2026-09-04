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Zelensky: Attacco russo a fabbrica Coca-Cola, chiaro segnale di Mosca agli Usa – Il video

04 Settembre 2026 - 17:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Kiev, 03 settembre 2026 ""Oggi i russi con un loro drone hanno colpito lo stabilimento della Coca-Cola. Ormai la Coca-Cola è diventata per loro un nemico tale che la bruciano con i loro Shahed. Un chiaro segnale russo all'America. I russi non possono non sapere che si tratta di un'impresa americana." Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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