Zelensky: Attacco russo a fabbrica Coca-Cola, chiaro segnale di Mosca agli Usa – Il video
(Agenzia Vista) Kiev, 03 settembre 2026 ""Oggi i russi con un loro drone hanno colpito lo stabilimento della Coca-Cola. Ormai la Coca-Cola è diventata per loro un nemico tale che la bruciano con i loro Shahed. Un chiaro segnale russo all'America. I russi non possono non sapere che si tratta di un'impresa americana." Così il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio. Courtesy: Volodymyr Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev