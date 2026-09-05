Mattarella: Adesione a Ue sancisce rifiuto ideologie totalitarie che hanno segnato storia Novecento – Il video

(Agenzia Vista) Merano, 05 settembre 2026 “Con l’ingresso dell’Austria nell’Unione Europea, in quello stesso 1995 che coincise con l’entrata in vigore di Schengen, si aprì una fase nuova di spazio comune, di dialogo, di promozione dei diritti, di cultura condivisa che trae beneficio dalle diversità e ne fa leva di progresso. La scelta di partecipare insieme alla costruzione dell’Unione Europea – comunità di valori – sancisce in modo netto il rifiuto delle ideologie totalitarie che avevano tristemente segnato la storia del Novecento. In questa prospettiva, come già auspicava lo stesso De Gasperi, i confini, da storici ostacoli naturali o artificiali, sono divenuti punti di incontro tra terre e popoli desiderosi di vivere in armonia e prosperare assieme”. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell’80esimo anniversario della firma dell’Accordo di Parigi – Giornata dell’Autonomia 2026 a Merano. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev