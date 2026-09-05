Mattarella a Merano per Giornata dell'Autonomia: Non si è stranieri in casa propria – Il video

(Agenzia Vista) Merano, 05 settembre 2026 “Le due giovani Repubbliche – rinata con l’indipendenza quella austriaca e istituita dal referendum quella italiana – vollero con saggezza, invece, affermare, con l’accordo, un principio opposto. Principio ribadito nella Costituzione Italiana: non si è ‘allogeni’, stranieri, a casa propria. Sono diritti scolpiti all’art.3 della nostra Carta”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la cerimonia dell’80esimo anniversario della firma dell’Accordo di Parigi – Giornata dell’Autonomia 2026 a Merano. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev