Mattarella a Trento: Repubblica e autonomia sono strettamente collegate tra loro – Il video

(Agenzia Vista) Trento, 05 settembre 2026 “Sono stati anzitutto ottanta anni di pace, di apertura europea, di fedeltà ai valori popolari, di progresso, di solidarietà interna e internazionale. Le difficoltà e i momenti difficili di questa storia – e ben sappiamo che ve ne sono stati – e il loro superamento, sono la testimonianza di una solidità che merita di essere riconosciuta e che ha messo radici. Repubblica e autonomie e tra esse quelle speciali, sono legate strettamente fra di loro e hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana in contrapposizione rispetto al fascismo e in discontinuità rispetto a quelle caratteristiche che l’Italia prefascista presentava. Le hanno nutrite la partecipazione che fa della nostra Repubblica una nazione non pietrificata, fossilizzata in sé stessa, bensì che si rinnova, aperta al divenire. Lo ricordava il Professor Gentiloni”, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Teatro Sociale di Trento, dove sono stati celebrati gli 80 anni della Repubblica italiana e dell’Accordo De Gasperi-Gruber, che gettò le basi dell’autonomia speciale del Trentino-Alto Adige. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev